В центре внимания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Резиденция Путина на Валдае меняет владельца
Опрос: А вы пойдете голосовать за Конституцию?
Кризис в Идлибе: ждать ли России от Турции очередного "удара в спину"?

Новости дня

17 февраля, понедельник

[14:34]В Красноярском крае идет проверка после смерти четырех человек в частном доме
[14:33]В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"
[13:58]Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону
[13:57]Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей
[13:02]В ХМАО расследуют дело о нападении сотрудника турфирмы на телеоператора
[12:10]Сенатор заявил об уголовных делах и увольнениях силовиков из-за летних протестов
[11:55]В Петербурге подан иск против еще одной местной жительницы, нарушившей карантин
[11:52]Погибшего ребенка с СМА в Красноярске эксгумируют для установления причин смерти
[11:36]Судья КС отверг отвественность России за "безмерную" вину СССР в репрессиях
[10:58]У задержанного в Москве журналиста Павла Никулина не смогли найти наркотики
[10:56]Летевший из Уфы в Пхукет Boeing 777 сел в Шереметьево из-за незакрытого люка

16 февраля, воскресенье

[16:05]СК в Перми проверит лицей после жалобы отца третьеклассника на поборы
[15:25]В Оренбургском ФСИН утверждают, что иеговист получил травму по неосторожности
[14:56]В Поволжье пьяный водитель снегоуборочного трактора может сесть на 2 года
[14:31]Кудрин назвал проблему ВИЧ более актуальной для России чем коронавирус
[13:56]Китайцам грозят уголовными делами за появление в городе с жаром и кашлем
[13:18]Охотнадзор и полиция изучают обстоятельства смерти амурского тигренка в Приморье
[12:42]Весна в европейской части РФ начнется раньше из-за теплой зимы
[12:13]В Фонтанке утонул дворник, пытавшийся спасти женщину, которую сам сбросил в реку
[11:52]Напавший на алтарников в Москве мужчина мог быть невменяем
[10:49]В Петербурге 4-летнему пациенту удалили опухоль почки с сохранением органа
[10:23]В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
[10:05]С сыном расстрелянной в Калининграде пары работают психологи

15 февраля, суббота

[16:29]Найденные в лесу Демидова останки принадлежат Владу Бахову, подтвердила мать
[15:32]В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий
[15:16]Члена профсоюза "Автодор" задержали с пустым плакатом на Красной площади
[14:41]В Приволжье для полицейского, выбивавшего показания, запросили четыре года
[14:20]Почти 4,5 тысячи россиян ежегодно умирают из-за употребления наркотиков
[13:36]20-летний житель в Нижегородской области напал на двоих с ножом
[13:07]В Питере мужчина ограбил книжный магазин, заперев знакомую кассиршу в туалете
[12:13]Производство соевых бобов и рапса просубсидируют из бюджета
[11:40]Биатлонистке Слепцовой аннулируют все результаты с 2013 года
[11:21]Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
[10:39]39 жилых домов были сожжены в Казахстане в результате беспорядков
[10:03]Оставившего в аэропорту детей отца отправили в СИЗО

14 февраля, пятница

[18:09]В Подмосковье начата проверка после падения из окна 15-летней беременной девочки
[17:45]Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников
[16:37]Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета
[16:15]Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики
[15:55]Минск потребовал скидки на газ для пострадавших при взрыве на ЧАЭС территорий

Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных
Стивен Кинг. Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Ниша Донцовой заполнена, теперь россияне любят Стивена Кинга

В Петербурге подан иск против еще одной местной жительницы, нарушившей карантин

Общество
11:55, 17 февраля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Роспотребнадзор подал иск к петербурженке Анне Рыбаковой с требованием принудительного медицинского наблюдения.

Соответствующее заявление зарегистрировал Невский районный суд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В качестве заинтересованных лиц указаны инфекционная больница имени Боткина, а также 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району.

Напомним, ранее сообщалось о первой самовольно покинувшей клиническую больницу имени Боткина, против которой подала иск главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину поместили на двухнедельный карантин после возвращения из Китая. У нее болело горло, в связи с чем возникло подозрение на коронавирус. В больнице женщина разобрала электронный замок на двери палаты, после чего покинула медучреждение.

Вскоре стало известно, что из карантина в Петербурге сбежали еще три человека. Двое из них вернулись самостоятельно, Анну Рыбакову разыскивают. Иск против Ильиной сегодня рассматривает Петроградский суд Петербурга.

Сейчас на территории РФ действует постановление главного санитарного врача страны, предписывающее немедленную изоляцию лиц с подозрением на заболевание. Роспотребнадзор заявил, что готов усилить ответственность за нарушение карантина, передает ТАСС.

Согласно последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в КНР зарегистрированы 70 548 случаев заболевания, погибли — 1770 человек.

В России новых случаев заболевания «уханьским» коронавирусом не выявлено, сообщает «РИА Новости».

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону

Читать далее >

depositphotos/IgorVetushko

Общество

Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей

Читать далее >

Политика
Анатолий Вассерман: Россия может считаться правопреемницей СССР
Эрдоган хочет превратить Ливию в турецкую колонию для контроля всего Средиземноморья
Аркадий Дубнов: Для внука Назарбаева все может закончиться трагически
Конституционный суд не дал "обнулиться" срокам Ельцина. Как будет с Путиным?
Общество
В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"
В ХМАО расследуют дело о нападении сотрудника турфирмы на телеоператора
Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону
Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей
Колумнисты
Ясин Евгений

Ясин
Евгений

экономист

Выходит, все эти годы мы хотели, чтобы санкции отменили, потом убеждали россиян, что они принесли пользу, а теперь, как выяснилось, боимся, что их отменят?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иван Голунов правильно требует открыть карты покрупнее: журналистом движет не желание отомстить за себя – он пытается довести до конца важное для всех нас дело

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Кто сверху, того и заслуживаем. А вечно недовольны только паразиты, которые в жизни ничего не добились» – эта логика, еще не столь знакомая американцам, нам понятна и привычна

Культура и ТВ
Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ
Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
"Музыка по спиралям истории": стрит-арт визуализация классики
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Шоу-бизнес
Друг Евгения Петросяна назвал дочь юмориста Викторину неблагодарной
Удар по Петросяну: Елена Степаненко запускает новое телешоу
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Глеб Самойлов на сцене "Горбушки"

Здоровье
Погибшего ребенка с СМА в Красноярске эксгумируют для установления причин смерти
Выкидыш. Всегда ли виновата женщина?
Кудрин назвал проблему ВИЧ более актуальной для России чем коронавирус
Китайцам грозят уголовными делами за появление в городе с жаром и кашлем
Туризм
Причиной ЧП с катерами в Таиланде назвали превышение скорости одним из капитанов
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде
Сервисы по бронированию запретили съем жилья в Пекине до конца февраля
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью
На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч
Недвижимость
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Свежий номер

Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
Александр Ширвиндт. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
По путинским местам: как Пикалёво дошло до ручки
Салман Закриев
Зять Кадырова взлетел в "Соколиное гнездо" за миллион долларов
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Андрей Смирнов // фото: PhotoXpress
Андрей Смирнов:
Никакого будущего, кроме демократии, у России нет
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно


Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми Аней и Майклом // фото: Максим Ли
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Фото: Global Look Press
"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!
скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте", где выложены фото
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков
Настя Рыбка на съемках шоу (стоп-кадр)
"Последние герои" испугались спать с Настей Рыбкой

Это – обычная казарма... (Фото: Global Look Press)
Солдат спит, а казарма... думает: солдат заселят в "умный дом"
Михаил Асташов // фото в статье: соцсети
Паралимпийцу – курьеру сервиса доставки дали денег на поездку в Токио
"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами
Александр Яценко в фильме "Аритмия" (стоп-кадр)
Лучшей российской мелодрамой оказалась "Аритмия" (которая вообще не мелодрама)
Кадр из фильма «Формула любви»
Оживлял мертвецов и обманывал знать: мифы и правда о графе Калиостро
^