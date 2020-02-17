В Петербурге подан иск против еще одной местной жительницы, нарушившей карантин

Роспотребнадзор подал иск к петербурженке Анне Рыбаковой с требованием принудительного медицинского наблюдения.

Соответствующее заявление зарегистрировал Невский районный суд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В качестве заинтересованных лиц указаны инфекционная больница имени Боткина, а также 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району.

Напомним, ранее сообщалось о первой самовольно покинувшей клиническую больницу имени Боткина, против которой подала иск главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину поместили на двухнедельный карантин после возвращения из Китая. У нее болело горло, в связи с чем возникло подозрение на коронавирус. В больнице женщина разобрала электронный замок на двери палаты, после чего покинула медучреждение.

Вскоре стало известно, что из карантина в Петербурге сбежали еще три человека. Двое из них вернулись самостоятельно, Анну Рыбакову разыскивают. Иск против Ильиной сегодня рассматривает Петроградский суд Петербурга.

Сейчас на территории РФ действует постановление главного санитарного врача страны, предписывающее немедленную изоляцию лиц с подозрением на заболевание. Роспотребнадзор заявил, что готов усилить ответственность за нарушение карантина, передает ТАСС.

Согласно последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в КНР зарегистрированы 70 548 случаев заболевания, погибли — 1770 человек.

В России новых случаев заболевания «уханьским» коронавирусом не выявлено, сообщает «РИА Новости».