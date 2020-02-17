В Кремле отметили честность Исинбаевой после ее заявления о Конституции

В Администрации президента оценили слова Елены Исинбаевой о том, что она только недавно впервые прочитала Конституцию РФ.

«Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство граждан читало Конституцию», – приводит «РИА Новости» слова начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова. По его мнению, спортсменка просто не побоялась сказать правду, «что на самом деле делает ей честь».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, ставшая членом рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что благодаря включению в эту группу впервые прочитала Конституцию РФ. По ее словам, ранее для этого «как-то не было повода, необходимости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что россиянам не нужно читать Конституцию, достаточно лишь понимать «гарантии» основных прав.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с предложением внести поправки в Основной закон. Госдума поддержала инициативу в первом чтении.