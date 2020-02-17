В ХМАО расследуют дело о нападении сотрудника турфирмы на телеоператора

В Нижневартовске возбуждено дело по факту нападения сотрудника туристической компании на работника местной телекомпании.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 14 февраля телеканал «Мегаполис» снимал сюжет о турагентстве «Навигатор» в бизнес-центре «Огни Сибири». Отмечается, что сотрудник туристической компании «применил насилие» в отношении одного из журналистов, отобрав у него флэш-карту с отснятым материалом.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ. («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием»). Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как заявили в самой телекомпании «Мегаполис», на оператора Юлью Бегленка напал директор «Навигатора» Руслан Ивашко, передает Znak.com. По данным телеканала, Ивашко является бывшим сотрудником полиции, который недавно был осужден на три года условно по таким делам, как превышение должностных полномочий, получение взятки, мошенничество и отмывание денег, добытых преступным путем. Отмечается, что все эти эпизоды связаны с незаконным оборотом алкогольной продукции.