В ГД не подтвердили факт увольнений силовиков после митингов в Москве

В комитете Госдумы по безопасности назвали неточными озвученные в Совфеде данные об увольнении росгвардейцев, пишет «Интерфакс».

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что против некоторых силовиков были возбуждены уголовные дела за «нарушение прав и свобод граждан» во время московских митингов летом 2019 года. «Если их действия [сотрудников МВД и Росгвардии] не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — заявлял Бондарев.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев не подтвердил эти заявления Бондарева. «По имеющимся у меня данным, — а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, — подобные сообщения, по крайней мере, не точны», — заявил Пискарев. По его оценке, действия правоохранителей на прошедших акциях «были грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства».