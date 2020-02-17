Участники пранка на тему коронавируса в Челябинске оштрафованы на тысячу каждый

В Челябинске двоих местных жителей оштрафовали за организованный в парке розыгрыш на тему «уханьского» коронавируса.

Как сообщается на сайте Центрального районного суда города, инцидент произошел 11 февраля в парке отдыха имени Юрия Гагарина. Молодые люди, одетые в костюмы химзащиты и медицинские маски, начали гоняться за человеком, якобы зараженным коронавирусом нового типа. При этом они стреляли по нему из пистолета-хлопушки.

Два участника розыгрыша признаны виновными по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Им назначили административное наказание в виде штрафа размером в одну тысячу рублей каждому.

«Постановление в законную силу не вступило», – отмечается в сообщении судебной инстанции.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве полиция задержала подозреваемого в рамках дела о пранке на тему коронавируса в общественном транспорте, который 2 февраля устроила группа молодых людей между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».



