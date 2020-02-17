У задержанного в Москве журналиста Павла Никулина не смогли найти наркотики

Главный редактор альманаха Moloko plus был задержан в ночь на 17 февраля в Москве около станции метро «Шаболовская». Об этом пишет «Медиазона».

Журналиста подозревали в хранении наркотиков. Он был доставлен в ОВД «Якиманка», где его обыскали в присутствии понятых, но запрещенных веществ не нашли. Никулина отпустили без составления протокола. Сам он через соцсети сообщал, что наркотиков при себе не имеет и «пользоваться ими не умеет».

В сообществе альманаха на сайте «ВКонтакте» также уточняется, что у журналиста при себе были нож и газовый баллончик. Их у него сначала изъяли, а после вернули вместе с паспортом.

Накануне на Павла напали во время одиночного пикета в городе Пензе, когда он выступал в поддержку фигурантов дела «Сети». Несколько мужчин вырвали из его рук плакат со словами «Вы че? Вы кто, откуда? Это правый город!»

Прим. Sobesednik.ru: «Сеть» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.