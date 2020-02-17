Сенатор заявил об уголовных делах и увольнениях силовиков из-за летних протестов

Глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что действия силовиков во время летних акций протеста в Москве были «адекватным» ответом на «угрозы, которые там возникали».

Однако он отмечает, что в отдельных случаях представители правоохранительных органов выходили за рамки своих полномочий, что нельзя расценить исключительно как «прекращение беспорядков», а некоторые сотрудники МВД и Росгвардии, по его словам, даже «нарушали права и свободы граждан». Член Совфеда добавил, что в связи с этим отдельные представители силовых ведомств были наказаны соответствующим образом.

«Если их действия [сотрудников МВД и Росгвардии] не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, что ранее власти отрицали наличие нарушений со стороны силовых ведомств на демонстрациях. Так, Мосгорсуд не стал возбуждать уголовное делу по иску дизайнера Константина Коновалова, которому силовики сломали ногу при задержании во время пробежки за три часа до начала акции протеста, а Дарье Сосновской, которую сотрудник МВД ударил в живот, ответили, что силовик сделал это, чтобы «не допустить неправомерных действий».