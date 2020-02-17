Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей

Согласно статистике Генпрокуратуры, число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков с 2016 года выросло на 20%. Отмечается, что один ребенок часто становится жертвой в нескольких эпизодах, пишут «Известия».

Всего в 2019 году правоохранители зафиксировали 14,8 тысячи преступлений такого рода. В них, помимо изнасилований, входят также сексуальные контакты по согласию несовершеннолетнего и развратные действия, к которым относится и общение на интимные темы в соцсетях и мессенджерах.

Адвокат Виктория Данильченко подтверждает, что распространение интернета и отсутствие надзора родителей за жизнью ребенка в Сети негативно влияет на безопасность несовершеннолетних. «Для многих подростков становится обыденной ситуация, когда они могут отправить свои интимные фото либо вступить в половую связь со взрослыми за вознаграждение. Например, за обещание после этого получить последнюю модель телефона», — говорит эксперт.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что особую тревогу вызывают случаи насилия со стороны отцов либо усыновителей и опекунов. «Обсуждать эту тему довольно сложно, поскольку есть сильное противодействие со стороны людей, считающих, что во внутренние дела семей лезть не стоит», — сетует сенатор. В пример он приводит историю сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. По данным следствия, родитель неоднократно издевался над дочерьми и совершал в отношении них развратные действия.

Ранее в Госдуме депутат Сергей Вострецов говорил о намерении внести законопроект о химической кастрации для педофилов.