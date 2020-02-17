Продавщицу кондитерского мака из Воронежа отпустят по УДО

Одна из фигуранток уголовного дела о сбыте кондитерского мака Евгения Полухина выйдет на свободу по УДО, пишет «Новая газета». Ходатайство было удовлетворено Кромским районным судом Орловской области.

В суде учли, что у девушки имеются положительная характеристика и масса грамот и иных наград за участие в мероприятиях колонии.

Семья Полухиных получила реальные сроки за продажу кондитерского мака в своем кафе в 2015 году. Тогда их деятельность в ФСКН расценили как сбыт наркотиков. Мать, отец, дочь и ее тетя были приговорены к срокам от пяти лет и семи месяцев до восьми с половиной лет строгого режима.

Ранее колония отказала в досрочном освобождении отцу семейства и 20 февраля в Воронеже состоится апелляция по этому отказу. У матери семейства, Марии Полухиной, в тюрьме было обнаружено онкологическое заболевание. За время отбывания наказания она перенесла операцию и 24 курса химиотерапии, но ее отказывались выпускать по состоянию здоровья.