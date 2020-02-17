На реорганизацию коррекционных школ будут выделять по 1 миллиарду в год

Министерство просвещения сообщило о прекращении закрытия коррекционных школ в России, передает «Мел». За последние два года не было закрыто ни одного специального образовательного учреждения для детей с особенностями здоровья.

Действующие спецучреждения будут переформатированы под методические центры, где социальные услуги смогут получать не только дети, но и их родители. В рамках нацпроекта «Образование» на работу по реорганизации будет выделяться по одному миллиарду рублей ежегодно.

В ведомстве отмечают, что сегодня в стране существуют 1 664 спецшкол, четверть из которых являются общими (для учеников всех категорий здоровья), но адаптированных под детей с инвалидностью. Для работы в этих заведениях 150 российских вузов ведут подготовку по направлению дефектологии.