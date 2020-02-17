Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону

Глава правительства Михаил Мишустин призвал министров и вице-премьеров чаще совершать командировки в проблемные регионы и общаться с местными жителями.

«Просил бы вас как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день», — приводит его слова «Интерфакс». Глава правительства отметил, что и сам намерен продолжить рабочие поездки по стране.

По его словам, «это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде», причем «их выполнение тоже должно быть не бумажным».

Мишустин потребовал от членов правительства составить программы развития регионов, кураторство которых персонально закреплены за представителями кабмина. Отметим, что постановка регионов на личный контроль министров уже была осуществлена в правительстве Дмитрия Медведева.

Он уточнил, что каждому проблемному региону до 2024 года будет выделено по пять миллиардов рублей.

В свою очередь, Минэкономразвития поручено проследить, чтобы составленные министрами предложения по развитию регионов были «предельно реалистичными, чтобы они состояли из конкретных, эффективных мероприятий», передает ТАСС.