Коты Кузя и Мурис покинут Рижскую думу и вернутся обратно к Нилу Ушакову

Депутат от латвийской партии «Согласие» Анна Владова рассказал, что коты Кузя и Мурис теперь будут жить в рижском бюро депутата Европарламента Нила Ушакова, передает «Интерфакс».

Переезд котов вызван политическими событиями в стране: ранее они жили в Рижской думе в помещениях «Согласия», но в связи будущим роспуском заксобрания города им придется переехать к Ушакову, который в 2009 году забрал из приюта, таким образом пытаясь вдохновить жителей столицы активнее брать покинутых животных.

Это уже не первый переезд Кузи и Муриса: в помещение «Согласия» они попали после того, как Ушаков перестал быть мэром Риги в апреле прошлого года. Животным пришлось покинуть кабинет градоначальника, так как у нового главы города Олега Бурова аллергия на кошачью шерсть.