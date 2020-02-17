Депутаты отозвали законопроект о вызове глав госкорпораций для отчетности

Депутаты «Справедливой России» отозвали из Госдумы законопроект об обязательной отчетности руководителей госкорпораций перед федеральным собранием.

Авторы документа предлагали вызывать глав компаний в парламент, а также обязать корпорации предоставлять регулярную отчетность в связи с тем, что в их ведении находятся «важнейшие функции федерального масштаба».

Под действие законопроекта бы попали «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», «Автодор», «ВЭБ.РФ» и Агентство по страхованию вкладов, передает «Интерфакс».

При этом отмечается, что законопроект поддержали в большей части регионов и лишь в 11 выступили против него. В свою очередь, в правительстве его раскритиковали, пояснив, что госкорпорации и так публикуют обязательную открытую отчетность, а также напомнив парламентариям об их возможности написать запрос в кабмин или в корпорацию напрямую.