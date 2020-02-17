Активист в Новосибирске потребовал закрыть выставку о размножении животных

Новосибирский активист Иван Квасницкий потребовал закрыть выставку «Каждой твари по паре» в филиале местного краеведческого музея.

Защитника морали беспокоит, что в культурном учреждении с 14 февраля открыта экспозиция, посвященная брачному поведению животных и имеющая возрастное ограничение «12+».

Квасницкий от имени Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился к региональным Минобру, Минкультуре, к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области и начальнику УМВД. Он опубликовал обращение на своей странице в Facebook.

«Зрителям предложены к просмотру чучела животных в специфических позах, а также фотографии, плакаты и другие визуальные образы, посвященные теме», — указывает Квасницкий в письме. Он потребовал проверить выставку на предмет соответствия государственной культурной и образовательной политике и «принять меры по предотвращению правонарушения против детей».

«Idel.Реалии» пишут, что выставка продлится до 12 апреля. Ранее Квасницкий выступал с критикой секс-просвещения, призывал бороться со СПИДом целомудрием, выступал против закона о профилактике домашнего насилия и требовал уголовного преследования Сергея Шнурова за клип группы «Ленинград» «Иисус».