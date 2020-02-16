В Поволжье пьяный водитель снегоуборочного трактора может сесть на 2 года

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего водителя снегоуборочного трактора, пишет CityTraffic. Его будут судить по статье о нарушении ПДД лицом, подвергнутом административному наказанию.

В марте 2019 года мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования, а недавно вновь был остановлен в селе Александровка патрульными из-за отсутствия номерного знака на снегоуборочном автомобиле.

Полицейские заподозрили, что мужчина нетрезв. Тот подтвердил, что выпивал накануне вечером, но наутро посчитал себя достаточно трезвым, чтобы поехать убирать снег во дворах. Экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян.

Наказание по упомянутой статье грозит от штрафа размером от 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.