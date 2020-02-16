В Оренбургском ФСИН утверждают, что иеговист получил травму по неосторожности

В УФСИН Оренбуржья прокомментировали заявление «Свидетелей Иеговы» об избиении пяти своих единоверцев в оренбургской ИК-1. Письмо с собственным изложением ситуации они направили редакции «Медиазоны».

В ведомстве утверждают, что один из заключенных получил травму по неосторожности и сразу же обратился в медчасть. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Эта интерпретация событий подтверждена в ходе служебной проверки в колонии.

До этого на сайте «Свидетелей Иеговы» сообщалось о нанесении побоев пяти представителям запрещенной в России организации. Утверждалось, что «скорую» одному из пострадавших вызвали лишь после того, как он подписал бумагу, где подтвердил, что травму получил, ударившись в туалете. Еще одному верующему повредили ребро, почку и легкое.

Ранее сообщалось о задержании еговистов в городе Урай Ханты-Мансийского автновного округа.

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]