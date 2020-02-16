СК в Перми проверит лицей после жалобы отца третьеклассника на поборы

Краевое управление Следственного комитета в Перми организовало проверку в лицее №9 после сообщений о поборах, пишет 59.ru.

Проверка была начата после выхода сюжета на одном из федеральных каналов. Отец третьеклассника с помощью соцсетей рассказал о том, что в образовательном учреждении объявили сбор в размере 1 200 рублей на покупки учебников математики и линолеума. По его словам, школьника начали унижать перед одноклассниками после того, как родители отказались платить деньги. Также ребенку, по убеждению отца, беспричинно занижали оценки.

В редакции регионального портала уточняют, что ранее отец обращался и к ним, но не предоставил записей, подтверждающих обвинение.

Телеканал «360» уточняет, что скандал может быть связан с тем, что руководителем лицея стала депутат местного горсовета Ирина Горбунова. Именно с ней в школе начались поборы и другие инциденты. Родители в связи с этим писали коллективное письмо к президенту Владимиру Путину. Оно было опубликовано на местном сайте «Звезда».

В ноябре в Новосибирске прокуратура и мэрия отрегировали на инцидент в одной из школ, где девочку на общем чаепитии отсадили за отдельный стол из-за того, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.