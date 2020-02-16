На празднование 8 марта власти Чечни потратят в 3 раза больше, чем на 23 февраля

Окружение Рамзана Кадырова готовится с размахом отметить День защитника Отечества и Международный женский день. Проекты контрактов на предстоящие траты Администрации республики на торжества Sobesednik.ru нашел на сайте Госзакупок.

С празднованием Международного женского дня в центре Грозного планируют уложиться в 2,5 миллиона. В эту стоимость входит концерт в зале на 600 человек с предварительной речью главы республики и выступлением не менее 10 артистов. Нижняя планка их статуса — звание заслуженного артиста Чечни. Это значит, на приглашение, как минимум, могут рассчитывать Дима Билан, Игорь Верник и певица Юта.

Почти на ту же сумму — 2,4 миллиона — администрация собирается заказать свежую цветочную продукцию.

Требования для праздника, посвященного Дню защитника Отечества, идентичны, однако сумма контракта гораздо ниже — 1,7 миллиона рублей. Поступок настоящих мужчин.