В Приволжье для полицейского, выбивавшего показания, запросили четыре года

В городе Нытва Пермского края прокурор запросил для экс-полицейского четыре года колонии общего режима по делу о пытках задержанного, сообщает портал 59.ru. Бывшего правоохранителя судят за превышение должностных полномочий.

Согласно версии следствия, в феврале прошлого года полицейский в присутствии других своих коллег наносил удары местному жителю Роману Костареву, выбивая признательные показания по делу об ограблении магазина. Мужчину били руками и ногами. Медики констатировали у задержанного перелом отростка позвонка.

В результате пыток потерпевший согласился признаться в преступлении, которого не совершал. Также в квартире мужчины без присутствия понятых был проведен обыск, а затем Костарева поместили в изолятор временного содержания, куда приходили полицейские и требовали от потерпевшего, чтобы он ничего не сообщал медикам о побоях.

Портал Ura.ru ранее со ссылкой на Костарева сообщал, что всех полицейских, участвовавших в пытках, лишили должностей «по отрицательным мотивам».