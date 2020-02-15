В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий

В Пензенском государственном университете (ПГУ) реализуют предложение одной из студенток, которая попросила оборудовать при вузе «детскую комнату», пишет «Пенза Взгляд».

В пресс-службе областного минобра подтвердили, что ректор ПГУ Александр Гуляков заявил о готовности потратить средства вуза на воспитателя и обустройство специального помещения, где студентки и аспирантки могли бы оставить своих детей на время занятий.

«Нужно, чтобы молодые мамы организовались, написали список, сколько студенток и на какое время нуждаются в этой услуге. Мы готовы выделить в общежитии ПГУ хорошую комнату, обеспечить соблюдение санитарных норм», — заявил Гуляков.

Также в вузе обратились к другим высшим заведениям региона с предложением последовать их примеру.