Оставившего в аэропорту детей отца отправили в СИЗО

Виктор Гаврилов, который оставил 26 января в Шереметьеве двух малолетних сыновей, был арестован по решению суда Хабаровска до 13 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина объяснял свой поступок тяжелым экономическим положением. Сейчас Гаврилову предъявлены обвинения по трем статьям: оставление в опасности, истязание и кража.

Ранее мать детей, под чью опеку они сейчас переданы, рассказывала об агрессивном поведении бывшего супруга. По ее словам, в последнее время он угрожал ей расправой и не позволял видеться с детьми.

Виктор Гаврилов был задержан 13 февраля в Хабаровске, когда он направлялся в Комсомольск-на-Амуре. Известно, что он хотел забрать своих детей.