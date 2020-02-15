Найденные в лесу Демидова останки принадлежат Владу Бахову, подтвердила мать

В Смоленске эксперты провели генетическую экспертизу обнаруженных останков в рамках разбирательства резонансного дела о пропаже местного парня 2002 года рождения Влада Бахова, пишет Life со ссылкой на мать молодого человека.

Влад перестал выходить на связь с 6 апреля 2019 года после вечеринки с участием так называемой «золотой молодежи» в лесополосе Демидовского района. Отмечается, что в компании из 12 человек были дети предпринимателей, политиков, сотрудников МВД.

«Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом», — написала мать Влада Анастасия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

История заинтересовала многие федеральные СМИ. На телевидении свидетели того дня, когда пропал Влад, путаются в изложении событий.

Только 29 января волонтерам удалось обнаружить человеческие останки в лесу и одежду молодого человека. Родители Влада Бахова были на личном приеме у председателя СК РФ Александра Бастрыкина. SmolNarod уточняет, что результаты ДНК-экспертизы, проведенной в Смоленске, будут уточнятся в Москве, как и ряд других назначенных экспертиз.