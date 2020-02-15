Члена профсоюза "Автодор" задержали с пустым плакатом на Красной площади

На Красной площади в Москве сотрудники полиции задержали участника профсоюза ГБУ «Автодор» Сергея Щербакова, который вышел на одиночный пикет с пустым плакатом. Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена правозащитного центра «Рабочий Компас» Александра Симповского.

Известно, что активист был доставлен в ОВД «Китай-город». Своей политической акцией он пытался высказаться против препятствия деятельности профсоюза.

Ранее сообщалось, что троих экоактивистов приговорили к штрафам в размере 10 тысяч рублей за проведение акции на Красной площади 26 января.