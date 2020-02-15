39 жилых домов были сожжены в Казахстане в результате беспорядков

В акимате Жамбылской области в Казахстане прошло заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с беспорядками в селе Масанчи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Сообщается, что в результате беспорядков пострадавшими оказались 185 человек, в том числе 34 человека были доставлены в больницы с теми или иными травмами. 11 человек, по последним данным, погибли. 39 жилых домов были сожжены. Также от огня пострадали 20 магазинов и 47 автомобилей.

Местными властями в регионе было реализовано 57 тонн гуманитарной помощи. Ее получателями стали 778 граждан. Поскольку у многих семей возникли проблемы с документами из-за поджога домохозяйств, в регионе создан мобильный центр обслуживания населения для восстановления официальных бумаг. В нем уже выданы один паспорт, 48 удостоверений личности, восемь свидетельств о браке и другие документы.

Массовые беспорядки произошли в Казахстане 7 февраля. В некоторых СМИ озвучивается версия, что ЧС могла быть связана с конфликтом на национальной почве.