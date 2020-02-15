В центре внимания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Резиденция Путина на Валдае меняет владельца
Опрос: А вы пойдете голосовать за Конституцию?
Кризис в Идлибе: ждать ли России от Турции очередного "удара в спину"?

Новости дня

15 февраля, суббота

[16:29]Найденные в лесу Демидова останки принадлежат Владу Бахову, подтвердила мать
[15:32]В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий
[15:16]Члена профсоюза "Автодор" задержали с пустым плакатом на Красной площади
[14:41]В Приволжье для полицейского, выбивавшего показания, запросили четыре года
[14:20]Почти 4,5 тысячи россиян ежегодно умирают из-за употребления наркотиков
[13:36]20-летний житель в Нижегородской области напал на двоих с ножом
[13:07]В Питере мужчина ограбил книжный магазин, заперев знакомую кассиршу в туалете
[12:13]Производство соевых бобов и рапса просубсидируют из бюджета
[11:40]Биатлонистке Слепцовой аннулируют все результаты с 2013 года
[11:21]Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
[10:39]39 жилых домов были сожжены в Казахстане в результате беспорядков
[10:03]Оставившего в аэропорту детей отца отправили в СИЗО

14 февраля, пятница

[18:09]В Подмосковье начата проверка после падения из окна 15-летней беременной девочки
[17:45]Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников
[16:37]Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета
[16:15]Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики
[15:55]Минск потребовал скидки на газ для пострадавших при взрыве на ЧАЭС территорий
[15:52]Дерипаска назвал "брехней" обвинения FT в отмывании денег для Путина
[15:12]Лукашенко заявил, что россияне и 120% белорусов против объединения стран
[14:36]Песков заявил, что россиянам не нужно читать Конституцию для понимания их прав
[14:16]В прошлом году россияне заключили на 24 тысячи больше браков, чем в 2018-м
[13:47]Путин наградил врачей, не знавших о радиационном заражении раненых под Неноксой
[13:37]40% экспорта российских вин идет в Украину, а по словам эксперта – в ДНР и ЛНР
[13:07]Тренер Григория Кушиташвили назвал враньем положительные итоги теста на кокаин
[12:54]В Китае заявили, что плазма крови выздоровевших помогает при коронавирусе
[12:27]ЦИК отверг возможность электронного голосования по реформе Конституции
[12:24]В России работают почти 130 медучреждений для наблюдения за гражданами КНР
[11:59]ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья, перечислившего ИГ свыше 25 млн
[11:41]Больше половины россиян предпочитают не праздновать День влюбленных
[10:55]Университет при московской мэрии могут по просьбе Путина назвать в честь Лужкова
[10:52]Задержан чиновник, разрешивший строительство отеля в экологической зоне Байкала
[10:29]В России выйдет мобильное приложение по готовящимся изменениям Конституции
[09:18]В Хабаровском крае выясняют причину смерти найденного у дороги тигренка
[08:06]Менее 30% женщин считают более поздний выход на пенсию мужчин их дискриминацией
[07:49]Обоих брошенных в Шереметьево детей передали их матери
[07:24]Москвичей в пятницу ждут небольшие осадки и плюсовая температура

13 февраля, четверг

[19:03]ЦБ надеется, что банки не будут "задирать" комиссию на систему быстрых платежей
[18:59]Власти выделили 22 млн на лекарства для детей, не зарегистрированные в РФ
[18:53]Токио сообщил о первой жертве "уханьского" коронавируса в Японии
[18:52]В Нидерландах взорвалось еще одно почтовое отправление, одна бомба обезврежена

Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
Чиро Иммобиле, Лионель Месси и Серхио Рамос // Global Look Press
Смолов против "Реала" и топ-матчи в Италии: футбольный гид Sobesednik.ru
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Топ-3 рецепта для романтического ужина в День всех влюбленных
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы

39 жилых домов были сожжены в Казахстане в результате беспорядков

Общество
10:39, 15 февраля 2020

В акимате Жамбылской области в Казахстане прошло заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с беспорядками в селе Масанчи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Сообщается, что в результате беспорядков пострадавшими оказались 185 человек, в том числе 34 человека были доставлены в больницы с теми или иными травмами. 11 человек, по последним данным, погибли. 39 жилых домов были сожжены. Также от огня пострадали 20 магазинов и 47 автомобилей.

Местными властями в регионе было реализовано 57 тонн гуманитарной помощи. Ее получателями стали 778 граждан. Поскольку у многих семей возникли проблемы с документами из-за поджога домохозяйств, в регионе создан мобильный центр обслуживания населения для восстановления официальных бумаг. В нем уже выданы один паспорт, 48 удостоверений личности, восемь свидетельств о браке и другие документы.

Массовые беспорядки произошли в Казахстане 7 февраля. В некоторых СМИ озвучивается версия, что ЧС могла быть связана с конфликтом на национальной почве.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Найденные в лесу Демидова останки принадлежат Владу Бахову, подтвердила мать

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Члена профсоюза "Автодор" задержали с пустым плакатом на Красной площади

Читать далее >

Политика
Аркадий Дубнов: Для внука Назарбаева все может закончиться трагически
Эрдоган хочет превратить Ливию в турецкую колонию для контроля всего Средиземноморья
Конституционный суд не дал "обнулиться" срокам Ельцина. Как будет с Путиным?
Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета
Общество
Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников
Найденные в лесу Демидова останки принадлежат Владу Бахову, подтвердила мать
В Пензе студентки смогут оставлять детей с воспитателем на время занятий
Члена профсоюза "Автодор" задержали с пустым плакатом на Красной площади
Колумнисты
Ясин Евгений

Ясин
Евгений

экономист

Выходит, все эти годы мы хотели, чтобы санкции отменили, потом убеждали россиян, что они принесли пользу, а теперь, как выяснилось, боимся, что их отменят?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иван Голунов правильно требует открыть карты покрупнее: журналистом движет не желание отомстить за себя – он пытается довести до конца важное для всех нас дело

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Кто сверху, того и заслуживаем. А вечно недовольны только паразиты, которые в жизни ничего не добились» – эта логика, еще не столь знакомая американцам, нам понятна и привычна

Культура и ТВ
Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ
Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
Шоу-бизнес
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Глеб Самойлов на сцене "Горбушки"
Жена "Иванушки" о ДНК-скандале: Сазыкина вылетит со всех ТВ-проектов
Лена Ленина выходит замуж в платье за 10 миллионов

Здоровье
Исследование подтвердило: отпуск серьезно укрепляет здоровье сердца
Почти 4,5 тысячи россиян ежегодно умирают из-за употребления наркотиков
Лечить инфекции MRSA двумя разными антибиотиками бессмысленно
В России создан уникальный препарат для лечения гепатита дельта
Туризм
Причиной ЧП с катерами в Таиланде назвали превышение скорости одним из капитанов
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде
Сервисы по бронированию запретили съем жилья в Пекине до конца февраля
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью
На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч
Запрет на шипованные шины на 177 дней невозможен из-за разного климата в РФ
Недвижимость
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Свежий номер

Александр Ширвиндт. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
По путинским местам: как Пикалёво дошло до ручки
Салман Закриев
Зять Кадырова взлетел в "Соколиное гнездо" за миллион долларов
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Андрей Смирнов // фото: PhotoXpress
Андрей Смирнов:
Никакого будущего, кроме демократии, у России нет
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно


Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми Аней и Майклом // фото: Максим Ли
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Фото: Global Look Press
"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!
скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте", где выложены фото
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков
Настя Рыбка на съемках шоу (стоп-кадр)
"Последние герои" испугались спать с Настей Рыбкой

Михаил Асташов // фото в статье: соцсети
Паралимпийцу – курьеру сервиса доставки дали денег на поездку в Токио
"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами
Александр Яценко в фильме "Аритмия" (стоп-кадр)
Лучшей российской мелодрамой оказалась "Аритмия" (которая вообще не мелодрама)
Кадр из фильма «Формула любви»
Оживлял мертвецов и обманывал знать: мифы и правда о графе Калиостро
Королева Елизавета II // фото: Global Look Press
От Зимбабве до ельцинской России: как и куда путешествует английская королева
^