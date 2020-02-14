Задержан чиновник, разрешивший строительство отеля в экологической зоне Байкала

СК возбудил дело в отношении главы Листвянского муниципального образования Иркутской области Александра Шамсудинова.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, чиновник подозревается по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Опираясь на материалы регионального управления ФСБ, следователи совместно с прокуратурой Иркутского района установили, что в 2017 году Шамсудинов незаконно выдал разрешение на строительство дома площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в поселке Листвянка. «На основании этого разрешения собственником на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница», – говорится в сообщении ведомства.

В данный момент Шамсудинов задержан. В администрации Листвянки прошли обыски. Ведется расследование уголовного дела.