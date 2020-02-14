Университет при московской мэрии могут по просьбе Путина назвать в честь Лужкова

Президент России Владимир Путин распорядился увековечить память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове, назвав в его честь Московский городской университет управления правительства Москвы. Вуз был основан по распоряжению Лужкова в 1994 году.

Соответствующий указ опубликован на государственном сайте правовой информации. В документе говорится также, что следует установить у дома Лужкова мемориальную доску. Кроме того, президент поднял вопрос о возможной организации и других мероприятий в память об экс-главе города.

Все перечисленные меры носят рекомендательный характер. Окончательное решение остается за столичной мэрией.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год, он скончался 10 декабря прошлого года на 84-м году жизни.