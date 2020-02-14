Москвичей в пятницу ждут небольшие осадки и плюсовая температура

Синоптики обещают жителям столицы облачную погоду с прояснениями и местами небольшие осадки в виде снега.

Как сообщается на сайте «Метеоинфо», температура воздуха в Мосве составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Содержание кислорода в воздухе будет понижено, атмосферное давление остается неустойчивым. Отмечается, что такая ситуация наблюдается практически всю зиму, что особенно тяжело для людей, страдающих хроническими заболеваниями и синдромом хронической усталости. Рекомендуется соблюдать режим дня, а также избегать тяжелых физических и эмоциональных нагрузок.