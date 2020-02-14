Менее 30% женщин считают более поздний выход на пенсию мужчин их дискриминацией

Более 40% россиян мужского пола считают несправедливым то, что они выходят на пенсию на пять лет позже женщин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1600 граждан РФ старше 18 лет, передает ТАСС.

«41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны лишь 28% женщин», – говорится в исследовании.

Подчеркивается, что большая часть респондентов все же не считает более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин этого мнения придерживаются 50% опрошенных, среди мужчин – 44%.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года.