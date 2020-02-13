В ФСБ пытаются понять, чьи пули оказались в теле "лубянского стрелка"

Баллистическая экспертиза по делу перестрелки у главного здания ФСБ на Лубянке, которая произошла 19 декабря, показала, что напавшего на силовиков жителя Подольска Евгения Манюрова поразили шестью попаданиями, однако кем были произведены два из них контрразведке выяснить не удалось до сих пор.

Одна пуля оказалась выпущена из служебного оружия одного из сотрудников ФСБ (хотя носить его на службе почти всегда запрещено), а другая из наградного пистолета другого неустановленного сотрудника Службы безопасности.

Узнаем ли мы правду о перестрелке на Лубянке?

Корреспондент «Собеседника» оказался на Лубянке в момент перестрелки у главного здания ФСБ и увидел много странного

По данным «Коммерсанта», в связи с терактом производится очередная служебная проверка, другой задачей которой также будет попытка вычислить, кто из сотрудников силового ведомства производил съемку из окна здания напротив, кадры из которой почти сразу попали в сеть. Как сообщает собеседник газеты, первая проверка, проведенная через несколько часов после инцидента, не помогла установить снимавшего.

Теперь по распоряжению начальника управления «П» службы экономической безопасности ведомства Наиба Нагуманова будет произведена комплексная проверка всего подразделения Службы.

Ранее СМИ сообщали о ряде увольнений сотрудников ФСБ, которые снимали перестрелку и распространяли запись.