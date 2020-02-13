Штаб Навального заподозрил главу Татарстана в использовании бизнес-джета

Президент Татарстана Рустам Минниханов, как считают в казанском штабе Алексея Навального, летает на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью в 3 миллиарда рублей.

Расследователи пришли к такому выводу, проанализировав график передвижений главы Республики и данные о перелетах судна. Они считают, что самолет был получен им в мае 2017 года.

Никаких сведений о том, кто является владельцем бизнес-джета, у штаба нет. При этом там также допускают, что судно может находится в аренде: тогда, по оценке расследователей, за один час его использования приходится платить от 150 до 200 тысяч рублей, что составит около 175 миллионов в год.

Впрочем, исходя из официальных деклараций Минниханов, его семья вполне могла бы позволить себе такие расходы: несмотря на относительно низкий персональный доход президента Татарстана (примерно 6-9 миллионов рублей в год), его супруга ежегодно получает сотни миллионов рублей и владеет недвижимостью как в России, так и в ОАЭ, а в 2016 году её доход от продажи доли в бизнесе составил 2,35 миллиарда рублей.