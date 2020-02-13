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В Калининграде суд закрыл газету "Новые колеса", главред которой вышел из СИЗО

Общество
13:14, 13 февраля 2020

Игорь Рудников // Фото: facebook.com
Игорь Рудников // Фото: facebook.com

Центральный районный суд Калининграда постановил аннулировать газету «Новые колеса» по требованию Роскомнадзора.

По словам главного редактора издания Игоря Рудникова, формальной причиной для закрытия издания стала годовая приостановка выпуска газеты, которая к моменту вынесения приговора выпустила уже три новых выпуска.

Проблемы в работе издания были обусловлены изъятием всей техники судебными приставами в связи с делом против Рудникова, который отбыл два года в СИЗО из-за обвинений в вымогательстве в отношении генерала Леденева. Причем Московский районный суд Петербурга, как отмечала «Медиазона» переквалифицировал дело в самоуправство, поскольку материал, публикацией которого редактор якобы угрожал генералу, на момент разговора уже был напечатан в газете.

«[Судья] Тращенкова удовлетворила иск Роскомнадзора, но её решение не вступило в силу — и будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Так что точка в этой истории не поставлена. И "Новые колёса" продолжат выходить в свет, а читатели получать свежие номера газеты. За 25 лет это уже десятая попытка уничтожить неугодное издание», — пишет Рудников в своем Facebook.

Рубрика: Общество

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