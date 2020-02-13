Миронов хочет отменить закон о "шпионских" гаджетах, применяемый к "невиновным"

Представители парламентской фракции «Справедливая Россия» во главе с её председателем Сергеем Мироновым предложили отменить действие статьи 138.1 УК РФ о незаконном обороте «шпионских» устройств.

Миронов пояснил, что закон нужно отменить, так как его применение сводится к «необоснованному уголовному преследованию» россиян, несмотря на соответствующее разъяснение Верховного суда. Ранее пленум ВС запретил использование закона в отношении граждан, которые приобретают такую технику для бытовых нужд.

«Мы видим, что ни разъяснения Верховного суда, ни принятые поправки не сказываются на порочной практике, когда уголовная статистика "улучшается" за счет невиновных граждан. Лучшее решение в плохой ситуации — отменить статью о "шпионских" гаджетах, что мы и предлагаем сделать нашим законопроектом», — уверен Миронов (цитата по ИА «Москва»).

По данным лидера партии, только в 2019 году по ней были привлечены к ответственности почти 300 человек.