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Из-за фотографий убийцы Немцова с шашлыками будет проведена служебная проверка

Общество
12:35, 13 февраля 2020

Заур Дадаев // Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Заур Дадаев // Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В связи с публикациями СМИ о найденных фотографиях отбывающего срок убийцы политика Бориса Немцова Заура Дадаева, на которых он с другими, предположительно, заключенными сидит за накрытым столом с шашлыком и соком, ГУФСИН по Иркутской области назначило служебную проверку, говорится на сайте ведомства.

В ходе неё планируется установить, каким образом были сделаны фото и в каких условиях содержится Дадаев. «По нормативу служебная проверка проводится месяц, но сроки могут сокращаться», — пояснил собеседник ТАСС.

Агентство также отмечает, что кадры, сделанные, как писал Sobesednik.ru, не позднее 3 июля 2018 года (в этот день они были опубликованы в «ВКонтакте»), были обнаружены почти одновременно с поступившими в СМИ данными о возможном переводе Дадаева из колонии для бывших силовиков в тюрьму.

При этом актуализация дела об убийстве Немцова также связана с «маршем Немцова», который проходит ежегодно в конце февраля. «В его память [Немцова] мы должны не сгноить убийц в сибирских тюрьмах, а забрать власть из рук заказчиков убийства. До встречи на марше Немцова 29.02», — пишет в своем Twitter политик Дмитрий Гудков.

Теги: #Немцов

Рубрика: Общество

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