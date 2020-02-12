В Совфеде не поддержали идею о штрафах для соцсетей за неуважение к властям

Общественная палата России предлагает штрафовать социальные сети за отказ удалять информацию с оскорблениями власти и общества.

Об этом рассказал автор инициативы, председатель комиссии палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, пишут «Известия».

«Речь идет о том, что если социальная сеть не удалила совершенно очевидную публикацию, в которой оскорбляется символ государственной власти, то за каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона», – пояснил Малькевич.

По его словам, за период с начала декабря до конца января были выявлены почти 700 ссылок на публикации с откровенными признаками неуважения к власти, государственным символам и обществу. Отмечается, что все материалы размещены в «ВКонтакте», Facebook, а также Instagram и Twitter. Глава комиссии ОП РФ указал на то, что «ВКонтакте» отказалась блокировать и удалять противоправный контент, остальные же ресурсы обращения проигнорировали.

Ужесточение контроля за социальными сетями поддержали и в Госдуме, отмечает издание.

«На мой взгляд, нужно подталкивать любыми способами, в том числе административными, сами площадки, чтобы они занимались самоочищением такой противоправной информации и контента», – сказал первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, который в 2018 году вместе с другим депутатом от «Единой России» Андреем Альшевских внес законопроект, предлагающий обязать соцсети «ограничивать доступ или удалять» противоправный и оскорбительный контент. Тогда документ приняли в первом чтении, однако дальше он не прошел.

В Совете Федерации заявили, что идея о введении штрафов для социальных сетей заслуживает внимания, однако сейчас в ее реализации нет необходимости.

«Социальные сети активно устанавливают собственные "правила сообщества" и применяют санкции за их неисполнение. Поэтому считаю, что и за исполнение тех правил, которые установлены государством, социальные сети сами вполне могут нести ответственность», – прокомментировал предложение Общественной палаты глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что важно исполнять уже действующий закон.