В Калининграде СК проверит женскую консультацию, где пациенток снимали на камеру

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал провести доследственную проверку по заявлению инициативной группы женщин из Калининграда. Их смутила видеокамера, установленная в кабинете гинеколога одной из государственных женских консультаций.

Ситуация заинтересовала следователей на федеральном уровне после выхода сюжета на канале НТВ. В медучреждении объясняют установку камер видеонаблюдения приказом о противодействии коррупции и терроризму. При этом в конкретном кабинете даже не было ширмы, которая скрывала бы от видеокамеры процесс обследования.

В местном Минздраве на жалобу инициативной группы заявили в официальном ответе, что кабинет гинеколога является публичным местом, поэтому съемка там не может быть запрещена.

«КП» отмечает, что 11 февраля одна из девушек уже давала свои объяснения в СК Калининграда. По ее словам, камера в кабинете гинеколога появилась только осенью 2019 года.