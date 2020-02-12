Три экоактивиста заплатят по 10 тысяч за съемки на Красной площади

В Москве Тверской районный суд присудил трем активистам штрафы в размере десяти тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия, сообщает «ОВД-Инфо».

Речь идет об акции от 26 января, которую противники строительства мусорного полигона на Шиесе попытались провести на Красной площади. Активисты записывали видеообращение с изложением своего протеста. Четверо из них были задержаны.

Среди оштрафованных Татьяна Вишневецкая, Анатолий Куценков и Надежда Назарова. Рассмотрение дела еще одного активиста, Федора Морозова, отложили на 12 марта.