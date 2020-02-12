По данным "Левада-Центра", в 2020 году Путину доверяют лишь 35% россиян

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в январе снизился до 35% — до минимума за все время проведения данного опроса в открытой форме (с ноября 2017 года), говорится на сайте «Левада-Центра».

При этом ещё в сентябре 2019 года президенту доверяли 39% респондентов, в июне 2018 — 48%, а в ноябре 2017 — 59%.

Социологи связывают данную тенденцию с общей неудовлетворенностью россиян положением дел в стране, на что не повлияло даже недавнее послание Путина Федеральному собранию. «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков «Ведомостям».

На втором месте по популярности у россиян оказался ответ «никому не доверяю» (22%), а еще 17% не смогли ответить на вопрос о доверии вовсе.

И все же российский президент продолжает возглавлять рейтинг доверия. На второй строчке в данном списке расположился министр обороны Сергей Шойгу (19%), а следом за ним — Сергей Лавров с 17% голосов респондентов. На четвертом месте в рейтинге оказался глава ЛДПР Владимир Жириновский (14%).

Кроме того, среди политиков, которые не занимают официальных позиций в государстве, жители России называли Алексея Навального (3%) и Павла Грудинина (2%).

Больше всего людей «не доверяют» замглаве Совета безопасности Дмитрию Медведеву — 27%. До его отставки с позиции главы правительства в сентябре 2019 года этот показатель составлял 32%.

Жириновскому не доверяют 16% россиян, а Путину, который в этом рейтинге находится на третьем месте, — 12%. Далее идут председатель КПРФ Геннадий Зюганов (11%) и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Новому премьер-министру Михаилу Мишустину отказались верить 4% респондентов, а в рейтинге доверия он набрал всего 3% голосов россиян.

Опрос проводился в открытой форме, то есть гражданам предлагалось самим назвать тех политиков, которым они доверяют и не доверяют.