Петербургская ФАС нашла сговор среди четырех поставщиков защитных масок

Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело против четырех оптовых поставщиков защитных масок в связи с подозрением в нарушении Закона о защите конкуренции, говорится в релизе организации.

По данным ведомства, компании «Медицина Санкт-Петербург», «НПКФ», «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб» подняли цены на продукцию в 1,5 раза. При этом отмечается, что они сделали это «одновременно» в период «с середины января по начало февраля», когда активно поступала информация о короновирусе.

В региональном УФАС полагают, что это является признаком «соглашения», приведшего к росту цен. «Санкт-Петербургское УФАС изучило цепочку "производитель — дистрибьютор — розница" и пришло к выводу, что возможные признаки картельного соглашения, вероятно, присутствуют на уровне оптовых продаж», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Вадима Владимирова. Их действия, которые, как поясняют в сообщении, заключаются в «стремлении нажиться на панических настроениях граждан», он назвал «экономическим мародерством».

Ранее замглавы ФАС Андрей Цыганов заявлял, что это «поведение любого поставщика в условиях ажиотажного спроса» и что «на месте любого частного продавца» он бы и сам поднял цены. Не увидел картельного сговора и другой замглавы ведомства Андрей Цариковский. Он также говорил, что цены на маски выросли не только у оптовых поставщиков, но и у производителей.

Однако позднее в ФАС заявили, что не разделяют такую точку зрения, пояснив, что ведомство «продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений».

Напомним, что ранее Московское УФАС вынесло предупреждение трем столичным клиникам, которые предлагали клиентам дорогостоящую услугу по диагностике коронавируса.