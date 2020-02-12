Экс-замгубернатора Псковской области осужден за взятку в виде скидки на 1,35 млн

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова к пяти годам колонии строгого режима.

Как пишет ТАСС, экс-чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). По словам судьи, его вина подтверждена показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Доводы защиты признаны несостоятельными.

Сообщается, что суд учел время содержания Кузнецова в СИЗО, где он находится с 14 декабря 2018 года.

Адвокаты осужденного заявили, что намерены обжаловать вердикт. Прокуратура решением суда осталась довольна.

Ранее следствие и суд установили, что Кузнецов в период с декабря 2012 года по январь 2013-го, занимая пост заместителя губернатора Псковской области, получил взятку в виде нелегальных услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной компании в виде скидки на сумму 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку Кузнецов помог организации выиграть аукцион на заключение государственного контракта на сумму свыше 40 млн рублей.

Как пишет «Псковская лента новостей», суд счел смягчающими обстоятельствами состояние здоровья Кузнецова, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка и преклонный возраст родителей, страдающих хроническими заболеваниями.