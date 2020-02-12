Экс-начальник женской колонии на Урале может стать заведующим детсада

В городе Краснотурьинске Свердловской области конкурс на замещение вакансии заведующего детским садом выиграл бывший начальник женской исправительной колонии №16 Андрей Гайдуков. Он единственный подал заявку на соискание вакансии.

В городском управлении образования уточнили, что приказ о назначении пока не подписан. «Комиссия при рассмотрении его кандидатуры учла наличие у претендента педагогического образования, а также имеющийся управленческий опыт. Одним из дополнительных факторов, принятых во внимание комиссией, стала тренерская работа Гайдукова с детской футбольной командой при спортивной школе», — заявили радиостанции «Говорит Москва» в администрации.

В пресс-службе регионального ГУФСИН журналистам Ura.ru охарактеризовали своего бывшего сотрудника как «честного и порядочного человека», который к тому же является «практиком-хозяйственником» и имеет два высших образования.

Однако местное издание «Открытый Лесной» еще в марте минувшего года опубликовало изобличительный материал об условиях содержания в женской колонии, которой руководил Гайдуков. Одна из бывших заключенных Наталья Рогозина рассказывала о ежедневных переработках в швейном цехе, сменах в выходные и наказаниях за нехватку деталей в оборудовании.

«Запросто мог оскорбить — и девушку 18 лет, и женщину пожилую. Мог стукнуть по голове, отвесить подзатыльник. Кричал на женщин: "Ты безмозглая, ты кто есть тут, ты никто, дура, ты в лагере сидишь, права голоса не имеешь!" Нам приходилось прикрывать рот, иначе — физическую силу мог применить», — рассказывала девушка про Андрея Гайдукова.