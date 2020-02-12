Активистку "Другой России" арестовали в Москве за фото с серпом и молотом

В Москве Тверской суд арестовал на десять суток лидера местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину, пишет «МБХ медиа».

Шалину признали виновной в публичной демонстрации экстремистской символики из-за снимка, который она опубликовала в своем Instagram. Речь идет о фото от 24 января, где на рубашке активистки заметен значок с изображением серпа и молота. «Новая газета» отмечает, что это изображение является символом Национал-большевистской партии, которая запрещена в России.

Адвокат арестованной Леонид Соловьев сообщает, что задержание произошло накануне в сопровождении сотрудников Центра «Э». Шалиной пришлось провести ночь в ОВД.