Выясняются обстоятельства поджога машины главного инспектора УФНС по Ленобласти

При поджоге машин в Невском районе Петербурга пострадал автомобиль главного инспектора УФНС РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на улице Бабушкина, где горели иномарки. Как писали «Невские новости», серьезные повреждения получили автомобили Kia, Huyndai и Volkswagen.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что что машина Kia Sportage принадлежит главному инспектору управления Федеральной налоговой службы России по Ленобласти. Хозяином кроссовера Hyundai Creta является офис-менеджер петербургской компании.

Материальная сумма ущерба владельцу Kia составила 860 тысяч, владельцу Hyundai – 1,2 миллиона рублей, уточняет издание.

Полицейские изъяли запись с видеокамер, которые находилсь в районе места происшествия. «Сотрудниками полиции изъяты и просмотрены кадры с камер видеонаблюдения, по которым установлено, что неизвестный мужчина проходит в сторону парковки автомобилей, в 02:11 возвращается обратно», – цитирует Regnum сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным агентства, накануне утром сообщалось также о двух поджогах в Московском районе Петербурга. У дома № 14 «а» по Московскому шоссе при неустановленных обстоятельствах загорелись автомобили Nissan Pathfinder и припаркованный рядом Mitsubishi Pajero, принадлежащие мужчинам 1963 и 1968 года рождения соответственно. Уточняется, что один из владельцев машин является индивидуальным предприниматем.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.