В России разрешили охоту в искусстввенно созданной среде обитания

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, легализующий охоту в полувольных условиях.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с нововведением, закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов дополняется положением, согласно которому так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки, то есть бумаги, подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Закон определяет статус ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, основания и особенности их использования, в том числе при осуществлении любительской и спортивной охоты. Минимальная площадь охотничьих угодий должна составлять 50 га, граждане не смогут находиться на таких территориях без соответствующего разрешения. «Животные будут собственностью охотпользователей», – говорится в сообщении.

Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в искусственных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции.

Одним из авторов законопроекта выступил первый зампред профильного комитета Николай Валуев, пишет ТАСС. Валуев отметил, что документ имеет прежде всего экономическую направленность. «Данная мера как раз позволит повысить привлекательность этой сферы и охотничьего хозяйства по примеру хозяйств других стран Европы, Африки, Северной и Южной Америк», – подчеркнул он.

По словам председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, инициатива даст старт развитию новой отрасли охотничьего хозяйства. «Аналогию можно провести с аквакультурой. Речь идет о деятельности, которая способна существенно снизить давление на дикую природу и содействовать восстановлению популяции диких животных», – пояснил парламентарий.

Против законопроекта проголосовали 100 депутатов от трех оппозиционных фракций. «Вместо традиционной охоты нам пытаются подбросить какое-то неестественное развлечение, направленное, по сути, на убийство животных ради развлечения», – заявил коммунист Олег Лебедев. По его мнению, принятие закона перечеркнет все усилия Госдумы, направленные на защиту животных.

Справоросс Олег Шеин считает, что документ попросту легализует расстрел животных, содержащихся в полувольных условиях. «Причем размер вольера законом непосредственно не определен, поэтому речь идет фактически об ограниченном загоне», – указал он. По мнению депутата, закон разработан «для людей, которые просто любят поубивать другое живое».

По словам депутата от ЛДПР Андрея Андрейченко, охота в полувольных условиях не имеет отношения к спорту. «Никакого выслеживания, преследования животных здесь не происходит», – подчеркнул он, добавив, что животное в такой ситуации не имеет шансов на выживание.