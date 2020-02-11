С журналисткой ВГТРК, которую рассмешили размеры субсидий, провели беседу

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев сообщил, что руководство провело беседу с ведущей новостей, которая рассмеялась после прочтения текста про повышение социальных льгот для ряда граждан, пишет НСН. В ходе разговора какие-либо меры наказания не обсуждались, уточнил Костылев.

Видео, на котором ведущая смеется над размером субсидий, не предназначалось для эфира и было опубликовано на сторонних ресурсах. Костылев утверждал, что установлено, кто выложил видео, но руководитель не думает, что наказания решат проблему.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем микроблоге заявлял, что над такими размерами госпомощи лучше плакать, а не смеяться.

Телеведущий Владимир Соловьев же усомнился, что в ролике представлена достоверная информация.

«463 рубля на международные поездки — это откуда она такое придумала? Где у нас в индексации написано "на международные" ? Что это за странная расшифровка? У нас в холдинге ГТРК люди ответственные, поэтому я думаю, что узнают точно, что случилось, как и почему», — заявил Соловьев в комментарии НСН.