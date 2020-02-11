"Ростех" может стать единственным оператором по мониторингу загрязнений воздуха

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента РФ Владимира Путина полностью передать возглавляемой им госкорпорации процесс создания, внедрения, развития и эксплуатации системы мониторинга загрязненности воздуха в проекте «Чистый воздух», передает РБК.

По данным источников издания, Путин на это согласился.

По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, только в 12 городах на эти цели потребуется порядка 5-10 миллиардов рублей. В бюджете на модернизацию системы заложено 1,3 миллиарда рублей.

На настоящий момент за систему мониторинга воздуха отвечает Росприроднадзор. По мнению Чемезова, его компания обладает всеми «необходимыми компетенциями» для осуществления этой деятельности и «необходимым научно-производственным потенциалом». «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв», — уверен руководитель госкорпорации.

При этом одним из претендентов на созданием системы является компания «Вымпелком», в которой поясняют, что у мобильных операторов уже имеется вся необходимая инфраструктура связи, которых нет у «Ростеха». «Мы считаем, что подобного рода решения и их компоненты должны выбираться на базе открытых конкурсов. Более того, в 2019 году в ряде других национальных проектов уже было продемонстрировано, что проведение открытых конкурсов позволяет достичь в том числе и серьезной экономии бюджетных средств», — пояснили представители оператора связи.

По официальным данным, «Ростех» владеет множеством компаний, часть из которых занимается добычей и переработкой полезных ископаемых, производством техники, автомобилей, вооружения, а его дочка «РТ-Инвест» сейчас строит пять мусоросжигательных заводов в России, причем её руководитель Андрей Шипелов заявил РБК, что их число необходимо увеличить до 30.