Командующий армией Таиланда попросил не обвинять солдат из-за трагедии в ТЦ

Апират Конгсомпонг, командующий вооруженными силами Таиланда, принес извинения за устроившего стрельбу в Накхонратчасиме.

«Я, как командующий армией, хотел бы извиниться и сказать, что сожалею об этом инциденте», – приводит ТАСС его слова. Конгсомпонг попросил не возлагать ответственность за произошедшее на солдат. «Если вы хотите обвинить кого-то, то вините меня, потому что я командующий армии», – сказал он. Военный подчеркнул, что власти намерены выяснить, кто еще был замешан в произошедшем.

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутхин заявил между тем, что компенсация пострадавшим при стрельбе будет осуществляться после того, как правоохранительные органы завершат расследование. Сообщается, что выплаты составят не менее 110 тысяч батов ($3,5 тысячи) и будут произведены в течение недели.

Напомним, 8 февраля в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий армии Таиланда убил своего командира и еще двоих человек, а затем отправился на автомобиле к торговому центру «Терминал-21», по дороге обстреливая местных жителей. В ТЦ он снова открыл огонь и взял заложников.

Злоумышленника удалось ликвидировать утром 9 февраля. Всего в результате инцидента погибли 27 человек. По словам властей, военный пошел на преступление из-за проблем, связанных с обманом при продаже дома.