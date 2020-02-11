Двое полицейских получили меньше двух лет за пытки подростка в отделении

Полицейские Алексей Заброда и Евгений Аунинг получили год и восемь месяцев и полтора года колонии соответственно за избиение в отделении МВД 17-летнего подростка Вадима Коваля, передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.

Оба сотрудника правоохранительных органов на суде признали свою вину и выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей.

Прокурор требовал для обоих по 3,5 года колонии. По версии следствия, они задержали юношу по подозрению в краже, а в отделении сняли с него штаны и трусы, а затем избили его. Всего силовики нанесли ему 14 ударов ногами и резиновой дубинкой в район головы, а также по ягодицам. По словам потерпевшего, полицейские также угрожали «отпетушить» его.

«Они пояснили, что потерпевший вел себя провокационно, скажем так, у них не выдержали нервы, они вот таким образом оправдали свои действия. Не очень понятно, почему не выдержали нервы, поскольку моего подзащитного доставили в отдел вообще без оснований, кража не подтвердилась», — пояснил в комментарии телеканалу НТВ адвокат Коваля Дмитрий Герасимов.