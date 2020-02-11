Датчик ФГУП "Радон" фиксирует превышение радиации в зоне ЮВХ в Москве в 100 раз

Датчик государственного предприятия «Радон», установленный на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве, в течение трех суток периодически фиксирует превышение радиоактивного фона. По данным «Радио Свобода», показатель выше нормы в 60 раз, а по данным депутата Мосгордумы Павла Тарасова – «более чем в 100 раз».

Местные активисты заявляют, что подобное за три дня происходило семь раз, однако представители «Радона» и МЧС не предпринимают в этой связи никаких действий.

Отмечается, что установленный рядом измеритель АСКРО экоактивистов показывает меньшие значения, но тем не менее превышающие норму.

Тарасов также утверждает в своем Facebook, что в ночь с 9 на 10 февраля к датчику приезжали руководитель «Радона» Алексей Лужнецкий и представитель «Росатома» Александр Пташкин, которые пояснили, что датчик неисправен. Депутат при этом обращает внимание, что контрольные замеры ими не проводились.

«Установка датчика была изначально бесполезна для содержательных целей и нужна была для одного — убедить москвичей, что всё хорошо и на склоне чисто. Мне кажется, эта миссия Депстроем провалена», — уверен Тарасов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что мэр Москвы Серегей Собянин заявил о решении продолжить строительство Юго-Восточной хорды, признав наличие недалеко от места её возведения радиоактивного могильника. При этом вывоз радиоактивного мусора оттуда обойдется городу в 80 миллионов рублей.