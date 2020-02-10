Слова двух замглавы ФАС не совпали с позицией службы по цене на защитные макси

В пресс-службе ФАС опровергли слова двух заместителей главы ведомства которые заявляли, что обнаружить признаки картельного сговора при завышении цены на защитные маски почти во всех регионах России не удалось.

Эта точка зрения не совпадает с официальной позицией антимонопольного ведомства, уверяют там.

«ФАС России продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркивают, что рост цен был зафиксирован в 68 регионах страны, что «имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса».

При этом ранее Sobesednik.ru сообщал о заявлении замруководителя ФАС Андрея Цариковского, который заявлял, что, несмотря на рост повсеместный рост цен в аптеках, «к сожалению, подняли цены и производители» и оптовые продавцы и обнаружить картельный сговор ведомству не удалось. Другой замглавы ФАС Андрей Цыганов и вовсе пояснил журналистам, что завышение цен при росте спроса — нормальная реакция рынка, отметив: «Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены».