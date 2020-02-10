Мантуров рассказал о сложностях с поставками автокомпонентов из КНР

Российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов китайского производства из-за распространения коронавируса.

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Вместе с тем министр отметил, что серьезных сложностей с поставками не выявлено.

«Проблема действительно есть – она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае, при этом мы не заинтересованы в ограничении кооперационных связей», – подчеркнул министр. По его словам, сложности возникают с поставками определенных компонентов, в частности, российским автомобильным компаниям.

Мантуров пояснил, что проблемы появились из-за того, что на предприятиях КНР ограничивается сменность работы, в связи с чем их сотрудникам не удается полноценно выполнять заказы. «Пока кардинально резких проблем не возникло», – добавил глава ведомства.

Мантуров подчеркнул, что Россия не заинтересована в ограничении сотрудничества с Китаем, однако в случае появления серьезных проблем с поставками комплектующих будет вынуждена обращаться к другим поставщикам.

По данным на 10 февраля, число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек, число заразившихся превысило 40 тысяч.